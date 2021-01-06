Samsun'da hayvansever kadın tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
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Samsun'da hayvansever kadın tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

06.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:34
Samsun'da hayvansever kadın tehdit edildiği iddiasıyla şikayetçi oldu

Samsun'da bir kadın, bahçesinde beslediği hayvanların sesinden rahatsız olan komşusu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Samsun'da bir kadın, bahçesinde beslediği hayvanların sesinden rahatsız olan komşusu tarafından tehdit edildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde kiraladığı ormanlık alandaki evinin bahçesinde kedi ve köpek besleyen Nino Kılıçkıran (50), köpeklerin sesinden rahatsız olan komşusu tarafından silahla tehdit edildiğini ileri sürdü.

Kılıçkıran, bahçesine gelen komşusu H.H'nin tabanca ile kendisini tehdit ettiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, H.H'yi gözaltına aldı.

H.H, ifadesinin ardından ruhsatlı tabancasına el konularak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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