Samsun'da hayvancılık işletmelerine 1,7 milyon TL hibe desteği
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Samsun'da hayvancılık işletmelerine 1,7 milyon TL hibe desteği

Samsun'da hayvancılık işletmelerine 1,7 milyon TL hibe desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 1 milyon 705 bin 480 TL hibe ödemesi yapılacağını söyledi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 1 milyon 705 bin 480 TL hibe ödemesi yapılacağını söyledi.

3999 sayılı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve proje uygulanmaya başlamıştı. Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada hibe destekleri hakkında bilgi verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında ilimizde en az 1 yıldır aktif olarak bulunan ve bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı hayvan yetiştiricilerimiz, 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında proje başvurularını yapmıştır. Başvurusu uygun yapılmış 58 adet projenin tamamı bakanlığımızca onaylanmıştır. Onaylanan toplam 58 proje ile 56 adet yem hazırlama makinası, 2 adet seyyar süt sağım makinası ve 2 adet hayvan kaşıma ünitesi olmak üzere 60 adet makine ve ekipmana hibe desteği verilecek olup, yetiştiricilerimiz 1 milyon 705 bin 480 TL hibe ödemesi yapılarak desteklenecektir. Proje kapsamında alınacak makine ve ekipman ile İlimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapıları geliştirilerek, hayvansal üretimde verimlilik ile kalite arttırılacak ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi sağlanacaktır. Desteklenen hayvancılık projelerinin Samsun tarımına ve yatırımcılarımıza hayırlı olmasını temenni ederim." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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