Samsun'da hayvancılığın gelişmesi meralarda otlatma kapasitesi artırılıyor Samsun'da hayvancılığının gelişmesi için 3 bin 306 dekarlık mera alanında otlatma kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

Samsun'da hayvancılığının gelişmesi için 3 bin 306 dekarlık mera alanında otlatma kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü arasında "Mera Islah ve Amenajman Projesi" uygulama protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Samsun'da Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya, Çivril, Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak mahallelerinde bulunan toplam 3 bin 306 dekarlık mera alanının kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye'nin doğal kaynaklarından olan mera sahalarının, düzensiz, aşırı otlatma ve bilinçsizce kullanım nedeniyle tahrip olduğunu belirtti.

Meraların ot kapasitesi yönünden fakirleştirildiğine işaret eden Sağlam, "Bu alanlardaki verimliliği artırmak istiyoruz. Bu kapsamda Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya, Çivril, Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak mahallelerinde bulunan toplam 3 bin 306 dekarlık mera alanında çalışma yapacağız. Yapılacak çalışma ile mevcut meraların otlatma kapasitesi, kullanma ömrünün artırılması sağlanacak olup bu yönüyle de yöre hayvancılığının gelişimi olumlu yönde etkilenecektir." dedi.

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Mera Islah ve Amenajman" projeleri çerçevesinde 42 bin 800 dekar mera alanında ıslah yapıldığına işaret eden Sağlam, toplam 3 bin 306 dekar daha mera alanında ıslah çalışması yaparak toplamda 46 bin 106 dekar mera alanını ıslah etmiş olacaklarını ifade etti.

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ise, "Mera ıslahı projesi kapsamında 3 bin 306 dekar mera alanlarında çalı, diken ve istilacı bitkilerin yoğun olarak görüldüğü alanlarda diri örtü temizliği, arazi eğiminin yüzde 20 ve üzerinde olduğu erozyona maruz kalan alanlarda setler oluşturularak karışım yem bitkisi tohumu ekimi ve kısmen ağaçlandırmalar yapılacaktır. Meralarda verimliliğin artırılması için gübreleme uygulanarak, hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için sıvat ve su ishale hatları tesis edilecektir. Hayvanların kaşınma ihtiyaçlarının giderilmesi için kaşınma kazıkları ve tuzluklar konulacaktır. " ifadesini kullandı.

Kaynak: AA