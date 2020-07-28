Samsun'da hayvancılığın gelişmesi meralarda otlatma kapasitesi artırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da hayvancılığın gelişmesi meralarda otlatma kapasitesi artırılıyor

Samsun'da hayvancılığının gelişmesi için 3 bin 306 dekarlık mera alanında otlatma kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

Samsun'da hayvancılığın gelişmesi meralarda otlatma kapasitesi artırılıyor
28.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 28.07.2020 16:01

Samsun'da hayvancılığının gelişmesi için 3 bin 306 dekarlık mera alanında otlatma kapasitesinin artırılacağı bildirildi.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü arasında "Mera Islah ve Amenajman Projesi" uygulama protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Samsun'da Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya, Çivril, Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak mahallelerinde bulunan toplam 3 bin 306 dekarlık mera alanının kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye'nin doğal kaynaklarından olan mera sahalarının, düzensiz, aşırı otlatma ve bilinçsizce kullanım nedeniyle tahrip olduğunu belirtti.

Meraların ot kapasitesi yönünden fakirleştirildiğine işaret eden Sağlam, "Bu alanlardaki verimliliği artırmak istiyoruz. Bu kapsamda Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya, Çivril, Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak mahallelerinde bulunan toplam 3 bin 306 dekarlık mera alanında çalışma yapacağız. Yapılacak çalışma ile mevcut meraların otlatma kapasitesi, kullanma ömrünün artırılması sağlanacak olup bu yönüyle de yöre hayvancılığının gelişimi olumlu yönde etkilenecektir." dedi.

Samsun'da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen "Mera Islah ve Amenajman" projeleri çerçevesinde 42 bin 800 dekar mera alanında ıslah yapıldığına işaret eden Sağlam, toplam 3 bin 306 dekar daha mera alanında ıslah çalışması yaparak toplamda 46 bin 106 dekar mera alanını ıslah etmiş olacaklarını ifade etti.

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay ise, "Mera ıslahı projesi kapsamında 3 bin 306 dekar mera alanlarında çalı, diken ve istilacı bitkilerin yoğun olarak görüldüğü alanlarda diri örtü temizliği, arazi eğiminin yüzde 20 ve üzerinde olduğu erozyona maruz kalan alanlarda setler oluşturularak karışım yem bitkisi tohumu ekimi ve kısmen ağaçlandırmalar yapılacaktır. Meralarda verimliliğin artırılması için gübreleme uygulanarak, hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için sıvat ve su ishale hatları tesis edilecektir. Hayvanların kaşınma ihtiyaçlarının giderilmesi için kaşınma kazıkları ve tuzluklar konulacaktır. " ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı Dünya
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 3. Sayfa
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak Güncel
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak
Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Gece yarısı feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlhan Cihaner Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Merve Boluğur Belçim Bilgin Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Okan Buruk Selçuk İnan Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha Antalya Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Samsun'da hayvancılığın gelişmesi meralarda otlatma kapasitesi artırılıyor - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 16:50:39. #1.14#
title