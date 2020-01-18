Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı - Haber

Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

18.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:14
Samsun'da hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

'un ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, geçen hafta Oymaağaç Mahallesi'nde 4 keçinin çalınması üzerine Vezirköprü İlçe Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, tekerlek izlerinden yola çıkarak şüphelilere ulaştı.

Hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E. (17), T.G. (20) ve K.B. (41), çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, daha önce yakalanan H.Ç. de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler