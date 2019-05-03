Samsun'da Hayvan Hareketlerine Sıkı Denetim

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, uygunsuz sevk yapan 74 araç ile hayvan sahipleri hakkında idari yaptırım uygulandığını söyledi.

Hayvan hareketlerinin kontrol altına alınarak salgın hayvan hastalıklarının önlenmesi, bu amaçla görevli kurumlar arasında koordinasyonun sağlanması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya yol kontrollerinde görev yapan emniyet, jandarma ve belediye zabıtası personeli ile ilçe müdürlüklerinde görevli resmi veteriner hekimler katıldı.

Toplantı hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Nail Kırmacı, "Samsun'un Karadeniz Bölgesini İç Anadolu'ya bağlayan karayolu üzerinde kurulu olması nedeniyle hayvan hareketlerinin yoğunluk görülmektedir. İlimizde kurulan 8 adet hayvan pazarı bölge ekonomisine büyük katkılar sağlamakla birlikte salgın hayvan hastalığı risklerini de beraberinde getirmektedir. Etkili bir kontrol mekanizmasının kurulması sayesinde bu risklerin önüne geçilebilmektedir. Samsun-Ankara, Samsun-Ordu ve Samsun-Sinop karayolu üzerinde gece ve gündüz ekipleri ile ve hayvan pazarlarının kurulduğu günlerde ile mezbaha güzergahlarında denetimlere ağırlık verilmektedir. Bu denetimler esnasında en büyük yardımcımız kolluk kuvvetleridir. Bu nedenle de zaman zaman bu tür koordinasyon toplantılarıyla kurumlar arasında işbirliğini artırarak denetimlerin daha etkin bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışmaktayız" dedi.

"Uygunsuz hayvan sevkiyatı yapanlara göz açtırılmıyor"

Hayvan sevkiyatlarında denetimlerin arttığını ifade eden Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Turgut Güler, şunları söyledi:

"2018 yılında il genelinde yapılan 559 adet denetim de bin 549 adet araç içindeki 6 bin 387 adet hayvanın kontrol edilmiş, uygunsuz sevk yapan 74 araç ile hayvan sahipleri hakkında idari yaptırım uygulanmıştır. 2019 yılında da hayvan nakillerinin yoğun olduğu günleri dikkate alarak yol kenarı denetim istasyonlarında, hayvan pazarlarının girişinde ve yol güzergahlarında emniyet teşkilatı ve jandarma ile birlikte denetimler yapılacaktır. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından yapılan yol kontrolleri esnasında tespit edilen usulsüz hayvan nakillerine müdahale edebilmek için nöbetçi personel görevlendirilmiştir."

Toplantıda veteriner hekim Sabri Akman tarafından il içi ve il dışı hayvan nakillerinde bulundurulması gereken belgeler, hayvan nakil araçlarının taşıması gereken asgari şartlar ve uygun olmayan nakillerde yapılması gereken idari yaptırımlar hakkında sunum yapıldı.

Toplantı katılımcıların sorularının cevaplanması ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA