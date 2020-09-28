Samsun'da hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptırıyor
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Samsun'da hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptırıyor

28.09.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:11
Samsun'da hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptırıyor

Samsun'da hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt ve ailesi, Tekkeköy ilçesinde 16 derslikli okul yaptırıyor.

Samsun'da hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt ve ailesi, Tekkeköy ilçesinde 16 derslikli okul yaptırıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde, mülkiyeti Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ait 19 bin 550 metrekare arsa üzerine, Yeşilyurt Demir Çelik Endüstrisi ve Liman İşletmeleri Şirketi tarafından Karadeniz bölgesinin en modern ve donanımlı anahtar teslim 16 derslikli okul inşaatı başladı.

Hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt, Yeşilyurt ailesi olarak eğitime çok önem verdiklerini belirtti.

Şirket olarak sosyal yatırımlarında her zaman eğitimin öne çıktığına işaret eden Yeşilyurt, "İnşallah bu okullarımızda okuyan evlatlarımız hayırlı yetişir. Vatana, millete hayırlı insanlar olurlar. Türkiye'de en uzun yaşayan aile şirketlerinden biriyiz. Biz torunlarımıza yarın bunu devam ettirmeleri için sağlam temeller üzerine bırakıyoruz. Okulumuz ilimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılık alanında meslek lisesi olarak düşünülen okulda deneyimli ve donanımlı öğretmenleriyle dünya ve ülke genelinde tarım ve hayvan sağlığı sektörüne bilgi ve beceri seviyesi yüksek, öz güven sahibi, sürekli gelişen, bilgili ve tecrübeli eleman yetiştirilecek.

Uygulamalı eğitimler, günün teknolojisine uygun şekilde yapılacak atölyelerde verilerek, öğrenim gören öğrencilerin eğitim hayatı sonrası iş hayatına katılabilmelerine olanak sağlanacak.

"Öğretmenim Sınıf Tam" Projesi kapsamında 100 adet tablet bağışında bulunarak büyük katkı veren Yeşilyurt ailesi, aile olarak desteklerine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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