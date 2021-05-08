Samsun'da hayata geçirilen program kapsamında okunan "1071 Hatim"in duası Kadir Gecesi'nde yapıldı
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Samsun'da hayata geçirilen program kapsamında okunan "1071 Hatim"in duası Kadir Gecesi'nde yapıldı

Samsun'da hayata geçirilen program kapsamında okunan '1071 Hatim'in duası Kadir Gecesi'nde yapıldı
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'da, Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde yapılan "1071 Hatim"in duası Kadir Gecesi'nde okundu.

Samsun'da, Çevre Eğitim Yardımlaşma Derneği (ÇEYDER) öncülüğünde yapılan "1071 Hatim"in duası Kadir Gecesi'nde okundu.

İslam alimi Pir Ali Baba'nın başlattığı, Erzurum'da 500 yıldır sürdürülen "1001 Hatim" geleneği Samsun'da da "1071 Hatim" olarak hayata geçirildi.

Regaip Kandili'nde okunmaya başlanılan hatimlerin duası, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Çarşamba ilçesindeki Yunus Emre Camisi'nde yapıldı.

ÇEYDER Başkanı Turan Çinici, dua öncesi yaptığı konuşmada, hiçbir sivil toplum kuruluşunu dışarıda bırakmadan hareket ettiklerini belirterek, "Niyetimiz, Allah izin verirse kıyamete kadar bu geleneğin devam etmesi." dedi.

Çinici, şunları kaydetti:

"Bu hatimleri doğal afetlerden ve salgın hastalıklardan kurtulmak, Allah rızası için, şehitlerimiz için, geçmişlerimiz için, memleketimizin birlik ve beraberliği ve vatan, millet bütünlüğü için okuyoruz. 17 ilçemizde temsilcilikler oluşturarak yurt içi ve yurt dışında olmak üzere çok güzel bir katılım sağladık. Bizler '1071 Hatim' olarak yola çıktık ama binlerce hatim okundu. Gelecek sene de Regaip Kandili'nde hatimlere başlayıp Kadir Gecesi'nde duasını yapacağız. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Çinici'nin konuşmasının ardından Yunus Emre Camisi Müezzini Nevzat Aygün, "1071 Hatim"in duasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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