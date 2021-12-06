Samsun'da "Hayat Kurtaran Aşı Günleri" başlıyor

SAMSUN (AA) - İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da "Hayat Kurtaran Aşı Günleri" kampanyası başlatacaklarını bildirdi.

Oruç, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, aşı çalışmalarında hem şehir hem de ülke adına zamana karşı yarıştıklarını dile getirdi.

Yapılan aşıların 6 aylık koruyucu sürelerinin sona erdiğine dikkati çeken Oruç, tam doz aşılarını yaptıranların 4. doz aşılarını da olabileceklerini anımsattı.

Oruç, 65 yaş üzeri nüfusta üçüncü doz aşı yapılan kişi oranının yüzde 72,6 olduğunu belirterek, "Aralık ayı itibarıyla haziran ve öncesinde iki doz aşısını yaptırıp, üçüncü hatırlatma dozlarını yaptırmayan binlerce vatandaşımız artık aşının koruma alanı dışında kalacaklar. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız bu durumdalar." dedi.

Aşının önemini vurgulayan Oruç, şöyle devam etti:

"İlimizde son ay itibarıyla hayatını kaybeden kişilerin yüzde 98'i hiç aşısını yaptırmamış ya da hatırlatma dozlarını yaptırmayarak aşının koruma alanından çıkmış vatandaşlarımızdan oluşuyor. Aralık ayı içinde bu vatandaşlarımızın aşılarını tamamlayarak yeniden onları güvenli alana çekemezsek, yeni varyantların da etkisiyle ocak ayı itibarıyla vaka sayılarının arttığı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz.

Hiç aşı yaptırmamış ya da iki doz aşısını haziran ve öncesinde yaptıran 65 yaş üstü 63 bin büyüğümüze seslenmek istiyorum; artık aşının koruma alanı dışındasınız. Hayati riskle karşı karşıya kalmamak için acilen 3. doz aşınızı yaptırmanız gerekiyor. Lütfen merkezlerimize gelip aşınızı yaptırın. Çözümü bulunan bir hastalık yüzünden hayatınızı riske atmayın."

Aralık ayını kapsayan "Hayat Kurtaran Aşı Günleri" çalışmasını başlattıklarını anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Bu çalışma çerçevesinde elimizdeki tüm insan kaynağını aşı ekiplerimizde görevlendiriyoruz. 60'ın üzerinde aşı ekibiyle 35 ayrı aşı noktası oluşturup bölgesel tarama yapacağız, aşı ihtiyacı olan ilçe ve mahallelerimize yoğunlaşacağız. Merkezdeki ekiplerimizi de bu alanlara yönlendireceğiz. Hedefimiz ay sonuna kadar 63 bin büyüğümüze ulaşarak, sizleri korona tehlikesinden uzaklaştırmak. Bu çalışmada 65 yaş üstü vatandaşlarımız çeşitli nedenlerle bize ulaşamayabilirler. Aşı merkezlerimize gelemeyebilirler. Burada görev onların çocuklarına, yakınlarına, akrabalarına düşüyor. Bize ulaşsınlar, ilçe sağlık müdürlüklerimize ulaşsınlar. Ekiplerimiz aralık ayı boyunca adeta teyakkuzda olacaklar. Gerekli her noktaya ya bizzat gidecekler ya da aşı uygulama alanları oluşturacaklar."

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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