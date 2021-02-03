Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı
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Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı

03.02.2021 13:15 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:18
Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı

Karadeniz kenti Samsun'da hava sıcaklığı yükselince vatandaşlar sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Karadeniz kenti Samsun'da hava sıcaklığı yükselince vatandaşlar sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kış mevsimi olmasına rağmen Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olan hava sıcaklığı Samsun'da 23 dereceleri buldu.

Şubat ayında yüksek hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.

Vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.

Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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