Samsun'da hastaneden izinli çıkan kadın, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde tedavi gördüğü hastaneden izinli çıkan kadın, trafik kazası sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören Emine Semizoğlu (56), evine gitmek üzere hastaneden izinli olarak çıktı.

Samsun-Ordu kara yolu Kavakdibi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Semizoğlu'na Süleyman Şaşmaz (63) idaresindeki 34 KA 5582 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Ağır yaralanan Semizoğlu, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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