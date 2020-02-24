24.02.2020 11:40 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:40

Samsun'da hastane inşaatında erkek cesedi bulundu.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Poliklinik Binası inşaatına giden işçiler, zemin katta yerde yatan kişiyi gördü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, kimlik bilgilerinden Mustafa Öktem (46) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Öktem'in cesedi incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA