Samsun'da harman makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi hastaneye kaldırıldı
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Samsun'da harman makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi hastaneye kaldırıldı

Samsun'da harman makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Samsun'un Alaçam ilçesinde harman makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde harman makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Aşağı Koçlu Mahallesi'nde tarlada çalışan Sezai Koç (43), sol kolunu harman makinesine kaptırdı.

Tarladaki diğer kişilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahale yapılan Koç, ambulans helikopterle kopan kolla birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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