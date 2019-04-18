Samsun'da Hareket Halindeki Otomobil Yandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hareket halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hareket halindeki otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Ayhan Taşdelen yönetimindeki 55 KM 870 plakalı otomobilin Samsun-Ordu kara yolunun 45'inci kilometresinde motor bölümünden duman gelmeye başladı.
Aracı bir anda yanmaya başlayan Taşdelen, otomobilini yol kenarına çekerek Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Ekipler yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA