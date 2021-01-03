Samsun'da hapis cezası bulunan kişiyi JASAT ekipleri yakaladı

Samsun'da, hapis cezası bulunan firari kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "çocuğu veya beden ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan hapis cezası bulunan firari D.T'nin, evinde saklandığı belirlendi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda yakalanan D.T, gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun