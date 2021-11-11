SAMSUN (AA) - Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçıların bir süre denize açılamadığı Samsun'da hamsinin kilosu 20 liradan satılıyor.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Dündar Kırbaş, hamsi satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Hamsinin yavaş yavaş göç yolculuğuna başladığını, fiyatının da artacağını ifade eden Kırbaş, "Hamsi biraz pahalanacak. Satışlar önceye nazaran düşebilir. Hamsinin bir zamanı var. Hamsi Ekim'in 15 ile aralık ayının başına kadar bol çıkar. Ondan sonra hamsi çok az olur. Az olduğu zaman otomatik fiyatlar yükselir." dedi.

Karadeniz'de bu sene istavritin de bol olduğunu anlatan Kırbaş, "O da bitmek üzere. Hamsi de boldu o da bitmek üzere. Bundan sonra balık az olur fiyatları da pahalı olur. Palamut hiç yok çok az bu sene. Normalde 10 liraya sattığımız palamudu şu an 50 liraya veriyoruz. Şu an hamsi, mezgit, levrek, çipura, somon bu tür balıklar talep görüyor." diye konuştu.

Mezgit az olduğu için kilosunun 30 liraya kadar çıktığını dile getiren Kırbaş, levreğin 30-50 çinekopun 50-60 liradan satıldığını aktardı.

Balıkçı Abdürrahim Kırbaş da tezgahta hamsiye yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Hamsi yağlandı şimdi tam tüketilecek zamanı. 10-15 gün daha hamsi olur ondan sonra biter. Hamsi yavaş yavaş çekilmeye başladı. Hamsinin boyu büyüdü fiyatı da büyüdü. Yirmi liradan satıyoruz." ifadesinde bulundu.

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