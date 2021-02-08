Hamsi tezgahlarda 20 liradan satılıyor
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Hamsi tezgahlarda 20 liradan satılıyor

08.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:05

Samsun'da kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden avlanmaya başlanan hamsi, tezgahlarda kilogramı 20 liradan alıcı buluyor.

Samsun'da kısmi durdurma kararının kalkmasının ardından yeniden avlanmaya başlanan hamsi, tezgahlarda kilogramı 20 liradan alıcı buluyor.

Hamsilerin boy ve verimliliğinde iyileşme sağlanması amacıyla uygulanan bir aylık kısmi av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, avladıkları hamsileri tezgahlara getirdi.

Tarihi Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Onurcan Köse, AA muhabirine, hamsinin kilogramını 20 liradan sattıklarını söyledi.

Vatandaşların hasretle beklediği taze hamsiye ilginin yoğun olduğunu dile getiren Köse, "Vatandaşlar hamsiyi daha fazla alıyor. 30 günlük aradan sonra hamsinin boyu da uzadı. Sabahtan bu yana gelen müşterilerimiz ilk olarak hamsiyi soruyor." diye konuştu.

Tezgahlarda mezgit ve barbun kilogramı 15, istavrit 25, somon 30, sargan 35, alabalık ise 25 liradan satışa sunuluyor.

Hamsi tezgahlarda 20 liradan satılıyor
Hamsi tezgahlarda 20 liradan satılıyor
Hamsi tezgahlarda 20 liradan satılıyor
Hamsi tezgahlarda 20 liradan satılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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