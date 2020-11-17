Samsun'da hamsi 10 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi
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Samsun'da hamsi 10 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

17.11.2020 00:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 01:11
Samsun'da hamsi 10 TL'ye düştü, tezgahlar şenlendi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da palamudun çekilmesi ile bollaşıp irileşen hamsinin kilosu 10 TL'ye kadar düştü.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da palamudun çekilmesi ile bollaşıp irileşen hamsinin kilosu 10 TL'ye kadar düştü.

Havanın soğumasıyla ağlara bolca takılan hamsi tezgahları şenlendirdi. Palamudun çekilmesiyle onun yerine alan hamsi hem balıkçının hem de tüketicinin yüzünü güldürdü. Hamsinin fiyatı 10 TL'ye kadar düştü. Taze hamsileri evine götürmek isteyen vatandaşlar balıkçılar önünde yoğunluk oluşturdu.

Balıkçı Fevzi Altun, "Herkes bol bol balık yiyecek bu sene. Hamsi şu anda bol. Şu anda en ucuz balık. Bu sene bol mezgit, barbun 10 TL, hamsi 10 TL. Geçen hafta 20-25 TL'ydi. Denizde bollaştı fiyatlar ucuzladı" dedi.

Balıkçı Kurtça Aydın, "2 günden beri çok güzel hamsi satıyoruz. Her şeyin bir mevsimi var. Palamudun işi bitti. Efsanenin biri gitti biri geldi. Hamsi. Şu anda bugün çok güzel hamsi geldi. Bu saatten sonra hamsi satacağız. Vatandaşın en güzel menüsü. En azından 2 ay sürer. Vatandaşları bekliyoruz. Bol bol alsınlar yesinler. Dolabına koysunlar. Korona virüsüne karşı sağlıklı yaşamak için hamsi ve ya balık yiyeceğiz. Fiyatlar da ucuz" diye konuştu.

Vatandaşlar da fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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