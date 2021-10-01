Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı - Haberler
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Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da hamile eşini darp eden koca tutuklandı

Samsun'da hamile eşini darp ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da hamile eşini darp ettiği iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hamile olan 2 çocuk annesi eşi N.M.'yi darp ettiği iddia edilen A.M. isimli şahıs şikayet üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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