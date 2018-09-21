Samsun'da halk otobüsü motosiklete çarptı: 2 ölü

SAMSUN - Samsun'da halk otobüsünün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burhan Selemuroğlu idaresindeki 55 AR 026 plakalı Özel Halk Otobüsü kavşakta rampa yukarı çıkarken Murat Tuna idaresindeki

34 BH 1484 plakalı motosiklete çarpıp motosikleti altına alıp bir süre sürükledi. Kazada motosiklet sürücüsü Murat Tuna olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Bayram Odabaş ağır yaralandı. Bayram Odabaş 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bayram Odabaş acil serviste yapılan müdahalelere rağmen saat 21.30'da hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.