Samsun'da Halde Silahlı Kavga

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde sebze ve meyve halinde çıkan kavgada A.Ö. bacaklarından vurularak yaralandı.

Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de bulunan Yaş Meyve ve Sebze Toptancı Hali'nde, dün saat 23.00 sıralarında A.Ö. ile bir grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Gruptakiler, A.Ö.'yü önce dövdü ardından da tabancayla bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralı A.Ö., ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kavgaya karıştığı iddia edilen İ.Z., M.D.Z. ve G.Z.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - Samsun