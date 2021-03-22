Samsun'da halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi öldü
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Samsun'da halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi öldü

22.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:08
Samsun'da halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde halatı kopan vinç kolunun altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde sünger üretimi yapan bir iş yerinde çalışan Mustafa Çamaş'ın (41) üzerine halatı kopan vinç kolu düştü.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Çamaş'ın yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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