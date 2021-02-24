Samsun'da hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişi öldürmek ile çeşitli suçlardan hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 kişi öldürmek ile çeşitli suçlardan hakkında müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığınca, hakkında 2 kişiyi öldürmek, kasten adam yaralamak, resmi belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından müebbet hapis cezası bulunan A.Ş'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin takibi sonucu A.Ş, Yakıntaş Mahallesi'nde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından A.Ş, savcılık tarafından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol