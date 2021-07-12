Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun'un Havza ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Havza İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında çalışma yürüttü.
Yol kontrolü yapan ekipler, durdurdukları araçta bulunan A.A'nın hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu