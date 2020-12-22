Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

22.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:38
Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'da, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'da, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi (49) Çarşamba ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.

A.G, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:40:39. #1.15#
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