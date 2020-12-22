Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
22.12.2020 12:35 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:38
Samsun'da, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Samsun'da, hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G'yi (49) Çarşamba ilçesinde düzenlediği operasyonla yakaladı.
A.G, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün