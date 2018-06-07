Samsun'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Kişi Yakalandı

Samsun'da hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 6 ayrı suçtan arama kararı bulunan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi NARKOTİM ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen bölgelerde uygulama yaptı.

Asayiş şubesi tarafından aranan, yaralama, silahla tehdit suçlarından ve kasten adam öldürme suçuna karıştığı iddiasıyla hakkında 6 ayrı yakalama kararı bulunan, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mustafa Yavuz Tekay, yakalandı.

Tekay'ın üzerinde ruhsatsız bir tabanca ile 4 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Tekay, emniyete götürüldü.