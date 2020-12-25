Samsun'da, hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da, hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

25.12.2020 15:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:24
Samsun'da, hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.S'nin evinde saklandığı belirlendi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda B.S, Kamalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Ryan Babel Arda Turan Rıza Çalımbay Mbwana Samatta İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Maç Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da, hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 15:29:36. #1.15#
title