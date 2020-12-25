Samsun'da, hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Samsun'da, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla hakkında 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari B.S'nin evinde saklandığı belirlendi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yapılan operasyonda B.S, Kamalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek