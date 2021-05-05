Samsun'da hakkında 27 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'da hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da hakkında 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "nitelikli cinsel istismar" ve "hırsızlık" suçlarından 27 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D'nin evinde saklandığı belirlendi.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.D'yi Kavacık Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek