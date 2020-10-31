Samsun'da, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

31.10.2020 15:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 15:58
Samsun'da, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Samsun'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.İ'nin evinde saklandığı belirlendi.

Bunun üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ü.İ, Kamalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
Samsun'da 48 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü tutuklandı
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 kişi hakkında 22 yıl hapis cezası istendi
Yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evinin çatısında yakalandı
Yaklaşık 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi evinin çatısında yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Meral Akşener Geert Wilders Emmanuel Macron
Magazin Hadise Sevim Emre Türkan Şoray Eser Yenenler
Spor Okan Buruk Gökhan Töre Eddie Newton Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 16:02:48. #1.15#
title