Samsun'da, hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan kişi tutuklandı

Samsun'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'da, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Ağır Ceza Mahkemesince "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" iddiasıyla hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.İ'nin evinde saklandığı belirlendi.

Bunun üzerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ü.İ, Kamalı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ü.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek