Samsun'da hakkında 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Samsun'da hakkında 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

20.11.2020 13:59 | Son Güncelleme: 20.11.2020 14:02
Samsun'da hakkında 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Samsun'un Kavak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Samsun'un Kavak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kavak Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 13 ayrı suçtan kesinleşmiş 15 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.S'nin (21) yakalanması için çalışma yürüttü.

Adresi belirlenen O.S, yapılan operasyonla yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 14:05:14. #1.15#
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