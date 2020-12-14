Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye para cezası uygulandı

14.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 12:54
Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye para cezası uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 435 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 435 kişiye para cezası kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan 11 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kent genelinde denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye 1 milyon 238 bin 585 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha ve İl Pandemi Kurulunca birçok karar alınarak uygulandığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

İlgili Haberler

Samsun'da evde kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı
Samsun'da evde kumar oynayan 13 kişiye para cezası uygulandı
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası kesildi
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücülere para cezası kesildi
Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza
Son dakika: Tokat'ta, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 105 kişiye 156 bin TL ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Erkan Akçay Donald Trump İlham Aliyev Ruhsar Pekcan
Magazin Cemal Hünal İrem Derici Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Ersun Yanal Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Erkek İzmir Aralık Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 435 kişiye para cezası uygulandı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 13:07:00. #1.15#
title