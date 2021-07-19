Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
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Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Akçay mevkisi Samsun-Ordu karayolu 80. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrfan Kırım idaresindeki 28 NJ 720 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atıp ders döndü. Kazada, Emine Kırım (36), Tuğba Kırım (18) ve Perihan Gül (65) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da hafif ticari araç takla attı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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