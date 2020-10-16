Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

16.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 16.10.2020 17:31
Samsun'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erol Ç. (56) yönetimindeki 19 LL 196 plakalı hafif ticari araç, Vezirköprü-Durağan kara yolu Vezirsuyu mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada Ü.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralılardan Erol Ç. 112 Acil Servis ekibince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumu ağır olan E.T.Ç. ise ambulans helikopter ile Samsun'a sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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