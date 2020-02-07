Samsun'da hafif ticari araç otomobile ve direğe çarptı: 5 yaralı
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Samsun'da hafif ticari araç otomobile ve direğe çarptı: 5 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobile ve direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

07.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:02
Samsun'da hafif ticari araç otomobile ve direğe çarptı: 5 yaralı

'un ilçesinde hafif ticari aracın otomobile ve direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

M.E.Y. (36) idaresindeki 34 YN 8152 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde aynı yönde seyreden A.K'nin (46) kullandığı 61 ABU 082 plakalı otomobile ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.Ö. (37), U.E. (49) ve Ü.K. (36) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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