Samsun'da hafif ticari araç otomobile ve direğe çarptı: 5 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobile ve direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın otomobile ve direğe çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.E.Y. (36) idaresindeki 34 YN 8152 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Dalbahçe mevkisinde aynı yönde seyreden A.K'nin (46) kullandığı 61 ABU 082 plakalı otomobile ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.Ö. (37), U.E. (49) ve Ü.K. (36) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.