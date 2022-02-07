Son Dakika | Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayhan Sakallı (32) idaresindeki 55 ABN 137 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Sefalı mevkisinde Abidin Akan (52) idaresindeki 55 AEZ 177 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına devrildi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Abidin Akan hayatını kaybetti, diğer sürücü Ayhan Sakallı ile yanındaki Aydın (25) ve Melike Sakallı (52) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Akan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna götürüldü.