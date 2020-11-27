Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

27.11.2020 17:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:36
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Necati Başaran'ın (65) kullandığı 55 KG 190 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Adalar mevkisinde, tali yoldan kavşağa giren İsa Güven (64) idaresindeki 55 RE 881 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Berat Albayrak bir görevinden daha istifa etti! İşte yerine getirilen isim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni korona tedbirleri için sinyali verdi: Mecburuz
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Son dakika: Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika: Otomobil ile cip çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Gökhan Gönül Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Malatya Galatasaray Dağlık Karabağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 17:37:34. #1.15#
title