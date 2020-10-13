Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

13.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 00:24
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bafra ilçesi Samsun-Sinop kara yolu Elifli mevkisinde Samsun istikametine seyir halinde olan O.H. idaresindeki 08 AAD 943 plakalı hafif ticari araç ile aynı yönde seyir halindeki O.S. idaresindeki 54 ET 215 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü O.S. ile otomobilde bulunan A.A. ve M.Ş. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, polisin yol güvenliğini sağlamasının ardından trafiğe açıldı.

Sürücülerden O.H'nin daha önceden alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ve 2,70 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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