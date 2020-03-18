Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
18.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:58
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Hilmi Tunç (23) idaresindeki 55 ABS 157 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolu Salıpazarı kavşağında Emine Gül Dikme'nin (49) kullandığı 55 VE 457 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA