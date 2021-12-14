Samsun'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Samsun'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esat Çoban (55) idaresindeki 55 HL 772 plakalı hafif ticari araç, Çarşamba-Ayvacık kara yolunda aynı yönde seyreden Oğuz Kızıl'ın kullandığı 55 AGP 903 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışma sonucu hafif ticari araçta bulunan Ayşe Zıvalı (80) yaralandı. Zıvalı, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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