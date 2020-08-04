Samsun'da hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 5 yaralı
Samsun'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
04.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:30
Samsun'da hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde O.S'nin kullandığı 06 DP 0912 plakalı hafif ticari araç sola dönmeye çalışırken aynı yönde seyir halindeki H.S. idaresindeki 61 ABY 635 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Y.S.S, R.Y.S. ve T.G.S. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, polis ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından trafiğe açıldı.
Kaynak: AA