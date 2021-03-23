Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı
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Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

23.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:33
Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayrettin Şahin (73) idaresindeki 55 AEV 239 plakalı hafif ticari araç, Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu demir yolu bariyerine çarparak devrildi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi Yüksel Şahin, 112 Acil Servis ekibince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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