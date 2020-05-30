Samsun'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hami Agay'ın (28) kullandığı 34 NVF 03 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Kozluk mevkisinde ağaçlık alana devrildi.

Yaralanan sürücü ile Selma (52), Nazmiye (83), Yahya (82) ve Hamdi Agay (54) Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Selma ve Nazmiye Agay, buradaki tedavinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Nazmiye Agay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA