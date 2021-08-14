Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Samsun'da hafif ticari aracın bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolunun 30. kilometresi Boğaziçi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Erdem idaresinde 34 HJ 4565 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada, araç sürücüsü Burak E.(28) ile Pınar A.(19), Zekiye D.(19), Hazal P.(15), Berfu D.(19) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TEM'de esrarengiz olay! Tertemiz yolda 20 arabanın arka arkaya lastiği patladı
TEM'de esrarengiz olay! Tertemiz yolda 20 arabanın arka arkaya lastiği patladı
Misafirliğe gelen 13 yaşındaki kızdan dün akşamdan beri haber alınamıyor
Misafirliğe gelen 13 yaşındaki kızdan dün akşamdan beri haber alınamıyor
28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı
28 bıçak darbesiyle can aldı, darbenin fazla olması 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mehmet Şimşek Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Hande Erçel Haluk Levent Süreyya Yalçın
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Oğulcan Çağlayan Taylan Antalyalı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:39:58. #1.16#

title