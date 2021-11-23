Samsun'da Gurme 2021 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı açıldı

SAMSUN (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen Gurme 2021 Samsun Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türkiye Aşçılar Federasyonu desteğiyle hazırlanan fuarda, sektör temsilcileri bir araya geldi.

Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk, TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, gurme fuarı düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Samsun'un tarım şehri olduğuna işaret eden Öztürk, "Samsun'un son zamanlarda yaptığı ataklar ticaret şehri, aynı zamanda fuar şehri olmaya da aday olduğunu gösterdi. TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da yapılacak olması da bunun göstergesidir. Organizasyonların, birincisi uygulanabilir, ikincisi sürdürebilir olması gereklidir. Ülkemiz, hem milletimizin tarihi hem de bulunduğumuz coğrafya dolayısıyla gıda ve yöresel ürünler konusunda sayılamayacak zenginliğe sahip bir ülkedir. Bu tip organizasyonlar aynı zamanda geçmişten geleceğe kültür aktarımına vesile de olmaktadır." dedi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise fuarda 40'ın üzerindeki ilden 82 firmanın sunacağı farklı lezzetleri ziyaretçilerin tatma fırsatı bulacağını anlatarak, "Fuarda aynı zamanda coğrafi işaretli ürünler sergilenecektir. Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonunun aşçıları da burada şovlar yapacak. Fuar bir ticarete de ev sahipliği yapacak. Buraya katılan firmalar, başta Samsun olmak üzere Karadeniz'in diğer illerine ürününü pazarlama şansı bulacaklar. Bir taraftan fuarımız şehrin gurme turizmine de destek olacaktır. Bu sektör vasıtasıyla Samsun'a binlerce kişi gelecek ve şehrin lezzetlerini tadacaklardır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Bölge Başkanı Mehmet Balta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm sektörlerde olduğu gibi aşçıların da sıkıntılı bir süreç geçirdiğini, yavaş yavaş salgının etkilerinden kurtulmaya başladıklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Günhan Ulusoy'un da konuşma yaptığı fuarın daha sonra açılış kurdelesi kesildi.