Samsun'da güneşten yıllık 73 milyon kilovatsaat enerji üretilecek

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kurulacak güneş enerji santralinden (GES) yıllık 73 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kuracağı toplam 45 megavat gücündeki tesisin ilk etap ihalesi, şubat ayı sonunda yapılacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) kapsamında yürütülen İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi sürüyor. Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük önem verilen projeyi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti finanse ediyor. Projeyle 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefleyen Türkiye, dünyada kabul gören Paris İklim Antlaşması'nı onaylayan ülkeler arasında yer alıyor.

Samsun 4 pilot ilden birisi

Muğla, Konya ve Sakarya ile birlikte projenin desteklendiği 4 pilot şehirden biri olan Samsun'da, yenilenebilir enerji projeleri devam ediyor. Güneş enerjisinden elektrik üretmeye yönelik çalışmasını tamamlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ladik ilçesinin Büyükalan Mahallesi'ndeki 849 bin metrekarelik arazide 500 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirecek. Güneşten yıllık 73 milyon kilovatsaat enerji üretilecek.

Belediyenin alt ve üst yapı hizmetlerindeki yüksek enerji giderlerini düşürecek toplam 45 megavat kurulu gücündeki GES yatırımının ilk 15 megavatlık etabı ile 21 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattı, bu ay sonunda ihale edilecek. İhalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapılmasıyla proje start alacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi