Samsun'da gözyaşları sel oldu, adaylar sürüne sürüne sınav merkezine girdi

"Hayır, kapatma" diyerek sürünerek sınav merkezine girdi

SAMSUN - Kamu Personeli Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumuna Samsun'da giren bir aday önce yıkıldı sonra sürünerek sınav merkezine ulaştı.

KPSS'ye Ondokuz Mayıs Üniversitesinde giren öğrenciler zor anlar yaşadı. OMÜ'ye sınava gelenler önce araç trafiğine takıldı. Araçlarından inip sınav yerlerine koşan adayların bazıları son dakika yetişti bazıları da sınava giremedi. Son dakikada OMÜ Eğitim Fakültesi B-Blok'ta sınava girecek bir aday koşarak gelirken yere düştü. Daha sonra ayağa kalkan aday tekrar yere düştü ve sürünerek kapıdan içeri girdi. Geç kalan yaklaşık 10 kişi kapıların kapanmasıyla sınava giremedi. Sınava giremeyen adaylar ve aileleri polislere ve sınav görevlilerine tepki gösterdi. Hamile bir bayan da sınava geç kaldı. Yakının tepkisine rağmen o da sınava giremeyerek gözyaşlarına boğuldu. Bir kişi ise kapıların kapanmasının ardından kapıları yumrukladı. OMÜ'de çok sayıda aday sınava geç kalarak giremedi.