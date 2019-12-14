Samsun'da "Gözümün ilk nuru Kudüs" konferansı düzenlendi

14.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:38

Samsun'da, "Gözümün ilk nuru Kudüs" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Milli İrade Platformu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Samsun Şubesi ve Mirasımız Derneği iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışanda, her Müslümanın Kudüs ile ilgili derdi, duygu ve düşüncesi olması gerektiğini söyledi.

Bir Müslümanın Kudüs'ü hayatının merkezine koyması gerektiğini belirten Kaymak, "Kudüs esirken biz rahat olamayız. Müslüman güçlüdür, haklıdır. O anlamda atalarımızdan gelen inançla inanıyorum, Allah'ın izniyle Kudüs hür ve bağımsız olarak inşallah orada hep beraber namaz kılmayı Rabb'im bizlere nasip eder. Buradaki kardeşlerimizin hepsinin bu düşüncelerde bulunduğuna inanıyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Kudüs'ün Müslümanların ilk kıblesi olduğunu hatırlatarak, "Aslında dünya insanının da imtihanı olan Kudüs hep öyle olmuştur. İslam ümmetinin imkanları kabiliyetleri rıza istikametinde, istikamet üzere gerçekten kanalize olmuş olsaydık, Kudüs hiçbir zaman esarete düşmezdi." diye konuştu

Kudüs Alimler Birliği Üyesi ve Mescid-i Aksa Murabıtı Nureddin Recebi ise Kudüs'e Türk milletinin ve devletinin büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Programda Kudüs imamlarından Abdülkerim Zurba da Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: AA