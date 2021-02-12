Samsun'da gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürüttü.
İlçede belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu A.A.M. yakalandı.
Zanlının ev ve iş yerinde arama yapan ekipler, hafıza kartı, harddisk, 2 masaüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve tablet ele geçirdi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek