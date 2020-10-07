Samsun'da gözaltına alınan narkotik şüphelisi tutuklandı
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Samsun'da gözaltına alınan narkotik şüphelisi tutuklandı

07.10.2020 12:29 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:32
Samsun'da gözaltına alınan narkotik şüphelisi tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ikamette yaptıkları aramada, 14 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 lira ele geçirdi, şüpheli F.Z. (25) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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