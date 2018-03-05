Samsun'da Gözaltına Alınan Fetö Şüphelisine Adli Kontrol
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli Fahrettin Arif E'nin (44) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'ye ait bilgi ve belgeleri sakladığı iddia edilen şüpheli 28 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.