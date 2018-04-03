Samsun'da Gözaltına Alınan 5 Deaş'lı Adliyede

Samsun'da Gözaltına Alınan 5 Deaş'lı Adliyede

5 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞISamsun'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

Samsun'da Gözaltına Alınan 5 Deaş'lı Adliyede

5 ŞÜPHELİYE SINIR DIŞI

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece sınır dışı edilmek üzere serbest bırakıldı.

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